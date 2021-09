Meer geld voor onderzoek naar langdurige Covid

Het ministerie van Volksgezondheid maakt meer geld vrij om onderzoek te doen naar langdurige Covid, de verzamelnaam voor de klachten waar sommige mensen die corona hebben gehad nog weken of maanden mee kampen. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen met ‘Long Covid’ hebben last van vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid. Eerder werd al 2,88 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar deze kwalen. Daar komt nu 7,8 miljoen euro bij. Het onderzoek dat al loopt is onder meer gericht op het in kaart brengen van de klachten, en hoeveel mensen er last van hebben. Ook is een onderzoek gestart naar het effect van vaccinatie op langdurige Covid.

Ook elders in de wereld lopen onderzoeken naar langdurige Covid. De Nederlandse studies worden aangemeld bij een internationale, centrale database zodat onderzoekers over de hele wereld van elkaars kennis gebruik kunnen maken.