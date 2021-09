Canada naar de stembus, toekomst premier Trudeau op het spel

Peilingen doen vermoeden dat de machtsverhoudingen in het Lagerhuis nauwelijks gaan veranderen. Daar heeft de Liberale Partij van Trudeau nu 155 van de 338 zetels, minder dan de helft. De premier probeerde zondag op de valreep nog om stemmen te winnen door campagne te voeren in belangrijke districten in Quebec, Ontario en British Columbia.

De premier staat al twee jaar aan het hoofd van een minderheidsregering en dat blijft waarschijnlijk ook na de verkiezingen zo. Toch zou het een historische prestatie zijn als zijn partij straks weer de grootste is. Hij zou dan de achtste premier uit de Canadese geschiedenis zijn die drie verkiezingen op rij wint. Dat lukte ook zijn vader Pierre, die eveneens minister-president is geweest.

Coronabeleid

De laatste parlementsverkiezingen in Canada vonden plaats in 2019 en Trudeau had ook tot 2024 kunnen wachten met het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Hij besloot deze zomer evenwel om zijn landgenoten vervroegd naar de stembus te sturen. Trudeau verklaarde een nieuw mandaat van de kiezer te willen vanwege de coronapandemie.

De premier lijkt erop gegokt te hebben dat Canadezen hem zouden belonen voor zijn coronabeleid. Canada heeft een hoge vaccinatiegraad en in peilingen gingen zijn Liberalen op kop. Het lag echter wel gevoelig dat hij de nieuwe verkiezingen aankondigde in het weekend waarin de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul onder de voet liepen en ook Canada daar mensen moest evacueren.

Trudeau trad in 2015 voor het eerst aan als minister-president en kan zich inmiddels beroepen op allerlei progressieve wapenfeiten. Zijn regering legaliseerde cannabis en verbood vorig jaar 1500 soorten aanvalsgeweren. Niet alle Canadezen zijn blij met zijn beleid. Zo werd Trudeau tijdens zijn campagne belaagd door tegenstanders van zijn coronamaatregelen. Demonstranten gooiden onlangs nog kiezelsteentjes en gruis naar hem.