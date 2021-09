EenVandaag: 61 procent geeft voorkeur aan nieuwe verkiezingen

De mogelijkheid voor een minderheidskabinet, dat bestaat uit VVD, D66 en CDA, wordt momenteel onderzocht. Volgens EenVandaag geeft 43 procent van de D66-stemmers en 51 procent van de CDA-stemmers de voorkeur aan nieuwe verkiezingen. Onder de mensen die VVD stemmen ziet 27 procent dit zitten.

Volgens EenVandaag hopen veel D66-stemmers en CDA-stemmers dat met nieuwe verkiezingen ook "nieuwe verhoudingen ontstaan, die de kans op een geslaagde formatie vergroten". Sommigen zouden met nieuwe verkiezingen op een andere partij stemmen.

Vertrouwen

De onvrede is volgens EenVandaag ook zichtbaar in het vertrouwen in Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra. De leiders van respectievelijk D66 en CDA krijgen het laagste vertrouwenscijfers van hun stemmers van alle partijen. 69 procent heeft vertrouwen in Kaag als leider, bij Hoekstra is dit 62 procent. In mei was dit voor Kaag 91 procent en voor Hoekstra 70 procent.

Aan het onderzoek, dat van 15 tot en met 20 september is gehouden, deden 19.834 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee voordat Kaag zich terugtrok als minister en 8200 daarna. Het Opiniepanel bestaat in totaal uit 70.000 leden.