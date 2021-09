India gaat dit jaar weer coronavaccins exporteren

India gaat de export van coronavaccins dit jaar hervatten. Het Aziatische land is wereldwijd de grootste producent van Covid-19-vaccins, maar stopte in april met het delen van de middelen vanwege de enorme corona-uitbraak onder de eigen bevolking.

De eerste doses worden in oktober, november of december verstuurd, terwijl de productiecapaciteit verder wordt vergroot. Minister Mansukh Mandaviya van Volksgezondheid zegt dat alle vaccins die in eigen land niet nodig zijn, worden geëxporteerd. India geeft prioriteit aan de levering aan buurlanden en landen die via het Covax-programma vaccins ontvangen.

India wil tegen december de eigen volwassen bevolking hebben ingeënt. Van alle volwassenen heeft 64 procent een eerste coronaprik gehad. 22 procent is volledig ingeënt. De vaccinatiecampagne gaat steeds beter omdat er meer vaccins worden geproduceerd en dus ook meer mensen kunnen worden geprikt. Sinds augustus worden in India 200 miljoen doses per maand geproduceerd, een verdriedubbeling ten opzichte van april. Volgende maand moeten dat er 300 miljoen zijn.