Gazprom boekt niet meer ruimte voor gas op pijplijnen Oekraïne

Ondanks de stijgende gasprijzen en lage reserves in Europa heeft het Russische gasbedrijf Gazprom niet meer ruimte voor vervoer van gas bijgeboekt op pijplijnen door Oekraïne. Dat is op te maken uit de resultaten van een maandelijkse veiling van die ruimte.

Mede door eerdere uitlatingen van Gazprom en de Russische overheid, lijkt het erop dat het bedrijf druk wil zetten op Duitsland om de omstreden pijplijn Nord Stream 2 snel goed te keuren. Volgens een woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin zouden de reserves namelijk snel aangevuld kunnen worden als Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen.

Er gaan al langer geruchten dat Gazprom een hand heeft in de hoge gasprijs in Europa en een groep Europarlementariërs heeft inmiddels een oproep gedaan om het bedrijf te onderzoeken. Zo zouden het vooral de eigen reserves van de Russische onderneming in Europa zijn die minder goed gevuld zijn dan normaal in deze tijd van het jaar.

Gazprom stelt dat dergelijke verhalen onzin zijn. Het bedrijf wijst erop aan al zijn leveringsverplichtingen te hebben voldaan en dat bijvoorbeeld Duitsland meer gas heeft ontvangen dan gemiddeld. Dat is overigens ook logisch, want door de lange en late winter waren de Europese reserves dit voorjaar verder uitgeput dan normaal is.