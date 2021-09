Hotelmanager uit ‘Hotel Rwanda’ schuldig bevonden aan terrorisme

Tegen Rusesabagina was een levenslange celstraf geëist. Het is niet direct duidelijk of de rechtbank hem maandag ook een straf zal opleggen. Rusesabagina heeft internationaal een heldenstatus door zijn optreden tijdens de Rwandese genocide van 1994. Toen begonnen milities systematisch leden van de Tutsi-minderheid en gematigde Hutu’s te vermoorden. Er vielen in honderd dagen naar schatting 800.000 doden. Het lukte Rusesabagina om honderden mensen te beschermen in het Hôtel des Mille Collines in de hoofdstad Kigali.

De hotelmanager vertrok later naar het buitenland en ontpopte zich tot prominent criticus van de Rwandese president Paul Kagame, die hij als een dictator ziet. Rusesabagina stond mede aan de basis van oppositiegroep MRCD. De autoriteiten zeggen dat een aan die organisatie gelieerde groep in 2018 en 2019 aanslagen heeft gepleegd en houden ook Rusesabagina daarvoor verantwoordelijk.

Aanhangers van de voormalige hotelmanager zien het proces als een schijnvertoning. Ze zeggen dat Rusesabagina wordt gestraft voor zijn kritiek op de regering. De activist zou onder valse voorwendselen aan boord van het vliegtuig zijn gelokt dat hem naar Rwanda bracht. Hij heeft zelf tegengesproken dat hij betrokken is geweest bij terrorisme.