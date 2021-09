Lufthansa bijna klaar met afbetalen staatssteun coronacrisis

Berlijn loodste Lufthansa met een bedrag van 9 miljard euro door de crisis. Van dat geld was 6 miljard euro nodig om een belang van 20 procent te nemen, ook stond Berlijn garant voor 3 miljard euro. Na zo’n 18 maanden kan de Duitse regering als aandeelhouder worden geschrapt, mede ook door de kostenbesparingen die Lufthansa realiseerde. De volledige steun moet voor het einde van het jaar zijn terugbetaald.

Van de steun werd 2,7 miljard euro eerder terugbetaald. Zo’n 3,9 miljard euro werd nooit opgenomen.

Stille deelneming

De prijs van de nieuwe aandelen is vastgesteld op 3,58 euro per stuk, en naar verwachting zullen de nieuwe aandelen aan aandeelhouders worden aangeboden tijdens een inschrijvingsperiode van 22 september tot 5 oktober. Het aandeel sloot vrijdag op 8,21 euro. De deal wordt onderschreven door een syndicaat van veertien banken. Ongeveer 1,5 miljard euro van de opbrengst van de aandelenverkoop zal worden gebruikt om de zogeheten stille deelneming van Duitsland te verminderen. Het bedrijf heeft niet gezegd wat het met de rest van de verkoopopbrengsten zal doen.

Duitsland stemde in met een reddingspakket voor Lufthansa aan het begin van de pandemie, toen de luchtvaartmaatschappij gedwongen werd de vloot aan de grond te houden en grote verliezen leed. Met het terugbetalen van de steun is de maatschappij ook bevrijd van de beperkende voorwaarden die de Europese Commissie stelde voor de goedkeuring van de deal, zoals een verbod op dividenden, bonussen voor het management en de aankoop van een belang van meer dan 10 procent in een rivaliserende luchtvaartmaatschappij.

Spohr is nog altijd van mening dat er in Europa te veel luchtvaartmaatschappijen zijn. De coronacrisis heeft volgens hem tijdelijk gezorgd voor een pauze in de consolidatieslag in de sector. Op het moment dat overheidssteun is terugbetaald zal ook dit proces weer vaart krijgen, is zijn verwachting.