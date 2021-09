Shell zet sterk in op biobrandstof voor luchtvaart

In 2019, dus voor de uitbraak van de coronacrisis, werd door de luchtvaart naar schatting in totaal 330 miljoen ton kerosine verbruikt. De luchtvaart is goed voor circa 3 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Maar het is lastig om de uitstoot te verlagen vanwege een gebrek aan alternatieven voor met brandstof aangedreven vliegtuigmotoren.

Volgens Shell kan biobrandstof helpen die uitstoot flink omlaag te brengen. Nu is duurzame kerosine nog goed voor slechts een fractie van de totale vraag vanuit de luchtvaart, mede vanwege de hoge productiekosten. De biobrandstof wordt daarbij vermengd met gewone kerosine. Het Finse Neste is een grote speler op het gebied van biokerosine.

Klimaatneutraal

Vorige week werd bekend dat Shell een grote fabriek voor biobrandstoffen gaat bouwen op het terrein van zijn raffinaderij in Pernis. De biodiesel wordt geproduceerd uit gebruikte kookolie, dierlijk vet en andere afvalstromen uit de industrie en landbouw, eventueel aangevuld met koolzaadolie.

Shell wil nu dat in 2030 een tiende van zijn brandstofverkoop aan de luchtvaart duurzaam is. Het Brits-Nederlandse bedrijf roept andere producenten op om ook meer in te zetten op biobrandstoffen. De luchtvaartsector zou volgens Shell in 2050 helemaal klimaatneutraal moeten zijn. Luchtvaartbrancheorganisatie IATA mikt voor dat jaar op een halvering van de uitstoot.

De Verenigde Staten hebben vorige week nog gezegd dat de luchtvaart de uitstoot in 2030 met 20 procent moet verlagen, door veel meer gebruik te maken van biobrandstoffen.