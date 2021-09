Chinese vastgoedreus en centrale banken centraal op beurzen

Later in de week richten beleggers zich vooral op de rentebesluiten van de centrale banken. Woensdag maken de Bank of Japan en de Amerikaanse Federal Reserve de uitkomsten van hun beleidsvergaderingen bekend. De rentebesluiten van de Bank of England en de Turkse centrale bank staan voor donderdag op het programma.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 0,9 procent lager te beginnen aan de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het rood openen. In Frankfurt bestaat de DAX per maandag niet uit 30 maar uit 40 bedrijven. Het is de grootste wijziging van de Duitse hoofdindex in zijn 33-jarige geschiedenis.

Evergrande

In de Aziatische regio waren de aandelenmarkten in Japan, China en Zuid-Korea maandag gesloten. In Hongkong werd wel gehandeld en raakte de Hang Seng-index tussentijds 3 procent kwijt. Evergrande kelderde 14 procent tot het laagste niveau in elf jaar. Beleggers schrokken van het nieuws dat de wankelende Chinese vastgoedontwikkelaar zijn schuldeisers wil terugbetalen met afgeprijsd vastgoed in plaats van geld.

Op het Damrak staat Unilever in de belangstelling. Volgens Het Financieele Dagblad is het levensmiddelenconcern een doelwit geworden voor activistische beleggers die kunnen aansturen op het splitsen van het bedrijf. Reden is dat de koers van de maker van Calvé-pindakaas en Dove-zeep achterblijft bij concurrenten als Nestlé en Danone.

ASMI

Het aandeel ASMI zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank Barclays schroefden hun aanbeveling voor de chiptoeleverancier terug. In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Lufthansa. Het Duitse luchtvaartconcern wil dik 2 miljard euro ophalen met de uitgifte van aandelen om de ontvangen overheidssteun terug te betalen.

De euro was 1,1713 dollar waard, tegen 1,1733 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 71,46 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 74,93 dollar per vat.