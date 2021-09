Vastgoedconcern Evergrande keldert op beurs in Hongkong

Op de beurs in Hongkong ging het aandeel China Evergrande Group maandag opnieuw hard onderuit. Beleggers schrokken van het nieuws dat de wankelende Chinese vastgoedontwikkelaar zijn schuldeisers wil terugbetalen met afgeprijsd vastgoed in plaats van geld. Ook andere vastgoedbedrijven gingen mee omlaag. Naast het vastgoeddrama in Hongkong was het verder relatief rustig op de Aziatische markten aangezien beleggers in Japan, China en Zuid-Korea een vrije dag hadden.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds dik 3 procent kwijt. Evergrande kelderde meer dan 14 procent tot het laagste niveau in elf jaar. Het bedrijf, dat kampt met een schuldenberg van meer dan 200 miljard euro, wil zijn schuldeisers appartementen, kantoren, winkelruimte of parkeergarages aanbieden met kortingen van tot wel 50 procent.

Ook werd bekend dat zes bestuurders van Evergrande investeringsproducten van het eigen bedrijf hebben laten uitbetalen terwijl dat nog niet mocht. De vroege uitbetalingen hangen vermoedelijk samen met de wankele financiële positie van Evergrande. Het bedrijf eist het geld van het zestal terug en wil ‘stevige boetes’ opleggen.

Domino-effect

Evergrande verkeert al geruime tijd in grote financiële problemen en raakte dit jaar al meer dan 85 procent aan beurswaarde kwijt. Beleggers zijn bang voor een faillissement van het bedrijf, dat voor een domino-effect kan zorgen op de Chinese vastgoedmarkt. Sectorgenoten als Sunac, Greentown China, Henderson Land en Sun Hung Kai Properties verloren tot 11 procent. Ook de grote verzekeraars AIA en Ping An Insurance moesten het ontgelden met minnen tot ruim 4 procent.

In Sydney, waar wel werd gehandeld, zakte de All Ordinaries 1,9 procent. Vooral de grote Australische mijnbouwers stonden opnieuw onder druk. Afgelopen vrijdag liep de sector ook al flinke averij op door de aanhoudende daling van de prijzen van ijzererts. BHP en Rio Tinto zakten 4,2 en 3,5 procent. Fortescue Metals Group leverde ruim 3 procent in.