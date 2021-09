Zorgmedewerkers gebruiken zelf minder zorg, meer uitval dreigt

Zorgmedewerkers doen vaak zelf geen beroep op zorg, ook al heeft een groot deel lichamelijke of psychische klachten. Bovendien maakt een grote meerderheid zich druk over de coronapandemie. Leidinggevenden en medewerkers moeten daarom beter voor elkaar zorgen om meer vertrek en uitval in de zorgsector te voorkomen.

Dit stelt Stichting IZZ, een collectief van medewerkers in de zorg, op basis van de Monitor Gezond Werken 2021. Dit is een jaarlijks onderzoek over gezond werken, gezondheid en welzijn onder zorgmedewerkers. In totaal hebben 8132 zorgmedewerkers meegedaan aan het onderzoek.

Volgens de studie maken zorgmedewerkers voor het eerst in vijf jaar minder gebruik van fysiotherapie en psychische zorg, terwijl 75 procent kampt met lichamelijke klachten en 30 procent psychische klachten heeft. Bovendien piekert 81 procent over corona en is 18 procent afgelopen jaar besmet geweest met Covid-19. Van die besmette zorgmedewerkers had 47 procent daar langdurig klachten van, het landelijk gemiddelde is 37 procent, aldus de Stichting IZZ.

Hoge werkdruk

Ondanks de klachten en het hoge verzuim is vorig jaar het gebruik van fysiotherapie met 3 procent gedaald en van psychische zorg met 10 procent ten opzichte van 2019. De helft van de zorgmedewerkers met lichamelijke of psychische klachten heeft een zorgverlener bezocht.

‘Deze cijfers zijn zorgelijk. Er is sprake van het niet gebruiken of uitstellen van zorg onder een groep die al lange tijd onder hoge werkdruk staat’, zegt Anouk ten Arve, programmamanager gezond werken in de zorg bij IZZ. Ten Arve bepleit extra aandacht voor het gepieker over corona onder zorgmedewerkers en voor de groep die langdurig coronaklachten heeft. Zij vindt dat leidinggevenden en bestuurders een sleutelrol moeten spelen om de gezondheid van zorgmedewerkers te verbeteren. ‘Zij moeten zich realiseren dat zij hier direct invloed op hebben. Het is belangrijk dat zij deze cijfers serieus nemen en gezond werken prioriteit geven. Dan pas zie je uitputting, zorggebruik en verzuim afnemen.’