Rechtbank doet uitspraak in zaak hotelmanager ‘Hotel Rwanda’

Een Rwandese rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen Paul Rusesabagina, die terechtstaat voor onder meer terrorisme, moord en brandstichting. De voormalige hotelmanager staat bekend om het redden van meer dan duizend mensen tijdens de genocide in 1994. Zijn verhaal diende als inspiratie voor de succesvolle Hollywood-film Hotel Rwanda (2004).

Tegen Rusesabagina is een levenslange celstraf geëist. Hij wordt vervolgd voor in totaal dertien aanklachten. De 67-jarige man wordt er onder meer van beschuldigd een gewapende rebellengroepering te hebben opgericht en deze ook te financieren. Hij erkent betrokken te zijn bij de oprichting van de groepering, maar ontkent ooit geweld te hebben gebruikt of gesteund.

Rusesabagina verliet Rwanda kort na de genocide en verwierf later het Belgische staatsburgerschap. Voor zijn arrestatie woonde hij in de Amerikaanse staat Texas. Hij zit sinds augustus vorig jaar vast in Rwanda en claimt te zijn ontvoerd door het regime van Paul Kagame, waar hij voorheen al felle kritiek op uitte.