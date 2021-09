Na coronabesmetting basisschoolkind niet meer hele klas naar huis

Als een kind in het basisonderwijs corona blijkt te hebben, hoeft vanaf maandag niet meer de hele klas naar huis. De maatregel is volgens het kabinet ‘in deze fase van de pandemie’ te zwaar geworden.

De GGD kijkt samen met de ouders van een besmet kind met wie er nauw contact is geweest. Zijn er meerdere coronagevallen in één groep, dan kan de GGD nog wel adviseren om de hele klas naar huis te laten gaan.

De PO-Raad zei vorige week blij te zijn met de versoepelingen. Wel benadrukte de raad, die de basisscholen in Nederland vertegenwoordigt, dat scholen goede begeleiding moeten krijgen van de GGD in het bepalen wie er wel en niet naar huis moet na een besmetting in de klas. ‘Als leraar kun je moeilijk bepalen wat nu precies te veel contact is’, aldus een woordvoerder. Afgelopen weken zijn verspreid over het land tientallen basisschoolklassen naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen.

De basisregels voor corona blijven wel gelden op basisscholen: bij verkoudheidsklachten moet een leerling of leraar zich laten testen en wie positief is, gaat in quarantaine.