Lichaam gevonden dat ‘overeenkomt’ met vermiste Gabby Petito

De politie in de Amerikaanse staat Wyoming heeft een lichaam gevonden dat ‘overeenkomt’ met de beschrijving van de 22-jarige vermiste vrouw Gabrielle ‘Gabby’ Petito. Haar vermissing houdt de Verenigde Staten al dagen in de greep.

De FBI zegt het lichaam nog niet officieel te hebben geïdentificeerd. Al is de familie van Petito wel ingelicht en zelfs al gecondoleerd door de FBI. Ook moet de doodsoorzaak nog worden vastgesteld. Het lichaam werd aangetroffen bij een zoektocht in een nationaal park in Wyoming.

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar vriend Brian Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van een maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Het stel verliet in juni Petito’s thuisstaat New York voor hun road trip. Ze reisden in een busje naar het westen van het land en hadden plannen om onderweg meerdere nationale parken te bezoeken.

De twee documenteerden hun reis op sociale media. Petito plaatste haar laatste foto op 25 augustus online. Ze was toen volgens haar familie waarschijnlijk op weg naar het Grand Teton National Park in Wyoming.

Inmiddels lijkt echter ook haar vriend Laundrie van de aardbodem verdwenen. Familieleden lieten de politie vrijdag weten dat zij hem al sinds dinsdag niet meer hebben gezien. In de dagen voor zijn eigen verdwijning weigerde de 23-jarige Laundrie met politieonderzoekers te spreken en nam hij een advocaat in de arm.

De politie merkt hem momenteel nog slechts aan als een ‘persoon van belang’ in de zaak. Volgens The New York Times hadden hij en Petito echter ruzie tijdens hun reis. En ook is op lichaamscamera’s van agenten, die Amerikaanse media uitzonden, te zien dat Gabby huilend vertelt dat ze met mentale gezondheidsproblemen worstelt. De betreffende agenten waren afgekomen op een melding van huiselijk geweld. Uiteindelijk deed het stel geen aangifte en hoefde geen van twee mee naar het bureau.