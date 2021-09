CBS: onbenut arbeidspotentieel terug op niveau van 2019

Het onbenut arbeidspotentieel is in het tweede kwartaal van dit jaar gezakt tot op het niveau van midden 2019, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Daarmee is de toename van vorig jaar, toen de coronacrisis toesloeg, ongedaan gemaakt. Ongeveer 1 miljoen mensen zouden kunnen werken, maar doen dat niet.