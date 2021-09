21 mensen Nederlandse evacuatielijst van Kabul naar Doha

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat een vliegtuig vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul met aan boord 21 mensen die op een Nederlandse evacuatielijst staan aangekomen is in Doha in Qatar. Het is de vierde evacuatievlucht van Kabul naar Doha.

De mensen moeten in Doha worden getest op het coronavirus en kunnen na een negatieve uitslag met lijnvluchten verder reizen. Qatar zorgt er op dit moment voor dat er gevlogen kan worden vanaf het vliegveld.

Topfunctionaris Lolwah al-Khater van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldde zondagavond op Twitter dat er in totaal meer dan 230 passagiers aan boord van het vliegtuig zaten. Naast Nederlanders zou het onder anderen gaan om mensen uit Afghanistan, de Verenigde Staten, Duitsland, België, Ierland, Canada, Frankrijk en Italië.

Veel kritiek

Eind augustus werd het vliegveld in Kabul gesloten toen alle buitenlandse militairen vertrokken en de Taliban de controle over het vliegveld overnamen. Sindsdien zijn meerdere Nederlanders nog met vluchten het land uitgegaan, maar er zitten nog meer vast in Afghanistan.

In de laatste weken van augustus wilden veel landen in allerijl mensen uit Afghanistan halen nadat de Taliban het land sneller dan verwacht onder controle hadden gekregen. Er kwam veel kritiek op de evacuaties in Nederland en andere Europese landen. De verantwoordelijke ministers Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken en Ank Bijleveld van Defensie stapten donderdag en vrijdag op vanwege de evacuaties.