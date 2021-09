NL’se conducteurs IC Amsterdam-Brussel leggen woensdag werk neer

Ze zeggen dat de staking bij NS Internationaal in de nacht van dinsdag op woensdag begint, net na middernacht en dat er 24 uur geen treinen vanuit Amsterdam naar Brussel rijden. Of dat daadwerkelijk zo is, moet nog blijken. Op de internationale treinen werken ook Belgische conducteurs en of die ook het werk neerleggen is niet bekend. Ook machinisten staken niet mee. Maar Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor, zegt ervan uit te gaan ‘dat de Belgische collega’s solidair zijn’.

Normaal gesproken rijdt de IC Brussel twaalf keer per dag de route Amsterdam - Brussel en vier keer per dag vanuit Den Haag HS naar Brussel, en omgekeerd.