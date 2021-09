Voetgangers nemen Champs-Elysees over op autovrije dag in Parijs

Vele duizenden Parijzenaars slenterden zondag over de Champs-Elysées, nu de jaarlijkse autovrije dag het meeste verkeer uit de doorgaans drukke straten van de Franse hoofdstad heeft geweerd. Zo konden voetgangers op de beroemdste avenue van Parijs de onlangs door de kunstenaar Christo in zilver-blauwe stof ingepakte Arc de Triomphe van nabij bewonderen, ongehinderd door toeterende auto’s.

Ook andere wegen in de hoofdstad waren zondag gevuld met wandelaars en fietsers, hoewel bussen, taxi’s en inwoners die auto’s nodig hebben voor essentiële verplaatsingen nog steeds enkele straten konden gebruiken.

Parijs hield in 2015 zijn eerste autoloze dag, hoewel destijds slechts in een enkele zone. In 2017 werd het initiatief uitgebreid naar andere wijken binnen de stadsgrenzen. Voor de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, past het jaarlijkse evenement in haar beleid om autogebruik in de stad terug te brengen en luchtvervuiling te verminderen.

De progressieve burgemeester, kandidaat namens de Socialistische Partij voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, heeft ook de snelheidslimiet in de meeste straten van de stad verlaagd van 50 tot 30 kilometer per uur. Ook heeft Hidalgo enkele drukke wegen langs de rivier de Seine autovrij gemaakt en in grote delen van de stad fietspaden aangelegd.