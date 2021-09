Vanwege een verdachte situatie in een trein bij station Apeldoorn is het station ontruimd. Van en naar het station rijden geen treinen, meldt een woordvoerder van NS. Een politiewoordvoerder meldt dat de politie onderzoek doet in de trein, en dat deze naar een rangeerterrein is overgebracht. De passagiers zitten nog in de trein. Het is vooralsnog niet duidelijk om wat voor verdachte situatie het gaat.