Beursweek staat vooral in teken van rentebesluit Fed

Beleggers richten zich in de nieuwe beursweek vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse inflatie is in augustus wat lager uitgevallen dan verwacht. De lagere inflatie biedt de Federal Reserve mogelijk speelruimte om de coronasteunpakketten nog niet direct af te bouwen. Verder gaat de aandacht uit naar nieuwe macro-economische cijfers en de verdere ontwikkelingen rond corona. Er staan amper bedrijfsresultaten op de agenda.