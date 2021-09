VVD, D66 en CDA willen begrotingsplannen maken met 'brede midden'

Op initiatief van VVD-Kamerlid Sophie Hermans gaan de drie formerende partijen samen met het "brede politieke midden" op zoek naar meerderheden voor plannen voor de begroting van volgend jaar. Dinsdag is Prinsjesdag, waarna twee marathondebatten over de begrotingsplannen van het kabinet worden gehouden. Tijdens die debatten moeten de Kamerfracties met kansrijke voorstellen voor het komende jaar komen.

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte kondigde het plan aan na een formatieweekend in Hilversum, waarbij een doorbraak uitbleef. Op Prinsjesdag komt het kabinet met relatief veel plannen, gezien zijn demissionaire status. Maar VVD, D66, CDA moeten er samen met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie voor zorgen dat "de begroting van 2022, waar al veel instaat, nog meer een antwoord geeft op de grote vraagstukken die volgend jaar aan de orde zijn", aldus Rutte.

De partijleiders wilden zondag niet zeggen of dit plan alvast een voorschot is op een minderheidscoalitie uit een combinatie van VVD, D66 en CDA met "constructieve en vruchtbare samenwerking" met de Tweede Kamer, zoals in de opdracht van oud-informateur Mariëtte Hamer is beschreven. Maar CDA-leider Wopke Hoekstra hoopt "dat dit tot vruchtbare samenwerking leidt". D66-leider Sigrid Kaag denkt "dat we met zijn allen deze week kunnen gebruiken om onze partijposities en verklaringen te ontstijgen".

Informatie

"Elk gesprek levert informatie op", zegt ook Rutte. Maar hij benadrukt dat het niet is bedoeld als een test of de middenpartijen met elkaar tot plannen kunnen komen. "Ze staan los van elkaar."

Overigens zeggen de hoofdrolspelers in de formatie ook dat ze willen samenwerken met partijen buiten de zes die Hamer had aangewezen. "We hebben sowieso niet de luxe om, los van wie er in de coalitie zitten, te zeggen: er is maar een heel kleine groep met wie we verder willen samen", vindt Hoekstra. "Het is altijd goed om bredere samenwerking te hebben, zeker in een tijd van gefragmenteerd en gepolariseerd landschap", zegt Kaag.