Tientallen demonstreren tegen sluiting Kroondomein Het Loo

Enkele tientallen demonstranten voeren zondagmiddag actie op Kroondomein Het Loo (bij Apeldoorn) tegen de afsluiting van het natuurgebied door de koning. ‘Dit is geen eigendom van de Kroon, dit is uw eigendom’, zei Floris Müller, voorzitter van de vereniging Republiek. De groep wandelde zondagmiddag het gebied in, ondanks het toegangsverbod.