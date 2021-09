Hoekstra: gematigd optimistisch na formatieweekend met Remkes

CDA-leider Wopke Hoekstra is "gematigd optimistisch" over de zoektocht naar een minderheidsvariant na een weekend met de formatiekopstukken op een Hilversums landgoed. Hij sprak met VVD-leider Mark Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en informateur Johan Remkes over een minderheidskabinet uit een combinatie van de drie partijen. "Zoveel smaken zijn er natuurlijk niet over", zegt Hoekstra hierover.