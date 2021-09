Ploumen (PvdA): weer uitstel formatiegesprekken is idioot

PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen noemt het "idioot" dat de gesprekken over de formatie zondag of maandag over een week weer verdergaan. "We zitten een half jaar na de verkiezingen. Ze hebben twee dagen bij elkaar gezeten en er is nog geen seconde écht onderhandeld. En nu moeten we dus weer een week wachten." GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het uitstel "onverstandig".

Beide politici zeiden dat in het tv-programma Buitenhof.

Informateur Johan Remkes zei zondagmiddag dat het dit weekend nog niet is gelukt om tot een doorbraak in de formatie te komen.