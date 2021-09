Paus: slachtoffers misbruik belangrijker dan reputatie kerk

‘Alleen door de realiteit van deze vreselijke gebeurtenissen onder ogen te zien en nederig om vergeving te vragen aan de slachtoffers en hun nabestaanden, kan de kerk een manier vinden om opnieuw een betrouwbare plaats van toevlucht en veiligheid te zijn voor hen die in nood verkeren’, zei Franciscus in een videoboodschap.

‘Het toegeven van onze fouten en mislukkingen kan ons kwetsbaar en zwak doen voelen’, zei Franciscus. ‘Maar het kan ook leiden tot een tijd van wonderbaarlijke genade, van innerlijke zuivering die nieuwe horizonten opent voor ons om elkaar lief te hebben en te dienen. Als we onze fouten toegeven, hebben we niets te vrezen.’

De katholieke kerk wordt al jaren opgeschrikt door misbruikschandalen in verschillende landen, waaronder Duitsland. De toespraak van de kerkvorst was gericht aan deelnemers aan een conferentie over kinderbescherming in Warschau met afgevaardigden uit twintig Midden- en Oost-Europese landen.