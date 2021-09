Spinnentelling: de kruisspin doet het weer wat beter

De ‘winnaar’ van de Spinnentelling 2021 is de kruisspin, gevolgd door de grote trilspin en de gewone huisspin. Er zijn gemiddeld per tuin meer kruisspinnen geteld dan in de afgelopen droge zomers. Dat concludeert het EIS Kenniscentrum Insecten na de telling van vorig weekend. Dat was de negende editie.

Belangstellenden konden de hoeveelheid spinnen in hun eigen huis en tuin doorgeven. Er is op 208 adressen geteld.

De kruisspin staat meestal bovenaan de lijst van meest getelde spinnen. Maar in 2020 waren er opvallend minder in de tuinen te vinden. De verklaring zou volgens de deskundigen kunnen liggen in de drie hete, droge zomers daarvoor. Dit jaar was de zomer natter.

In 2015 werden er gemiddeld per tuin 24 kruisspinnen waargenomen, in 2016 waren dat 37 en in 2017 kwam het op 15. Daarna kwamen de droge zomers met gemiddeld 8 kruisspinnen per tuin in 2018 en 6 in zowel 2019 als 2020. Dit jaar trok het weer aan, met gemiddeld bijna 13 kruisspinnen per tuin, becijfert het kenniscentrum op de site Nature Today.