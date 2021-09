Jaarlijkse VN-vergadering vooral in teken van Covid en klimaat

Wereldleiders keren maandag terug naar de Verenigde Naties in New York voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Hoog op de agenda staan de bestrijding van klimaatverandering en de coronapandemie. Vorig jaar verliep de VN-top vanwege de uitbraak van de coronacrisis nog via een videoverbinding.

Toch zal nog ongeveer een op de drie landen ook dit jaar de vergadering online bijwonen. De VS probeerden leiders ervan te weerhouden naar New York te komen om zo proberen te voorkomen dat de bijeenkomst een ‘super-spreader event’ zou worden. Een zogeheten VN-erecode houdt in dat iedereen die de vergaderzaal betreedt verklaart gevaccineerd te zijn tegen corona, maar geen bewijs hoeft te laten zien.

De erecode zal worden doorbroken wanneer Brazilië het woord neemt. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is een scepticus op het gebied van vaccins. Hij verklaarde vorige week dat hij de prik niet nodig heeft omdat hij al immuun is na te zijn besmet met Covid-19.

De publicatie van het klimaatrapport van VN-panel IPCC in augustus zorgt wereldwijd voor bezorgde reacties. Vooruitlopend op de klimaatconferentie COP26 die vanaf 31 oktober wordt gehouden in het Britse Glasgow, zal ook in New York het onderwerp hoog op de agenda staan.

De Amerikaanse president Joe Biden zal de vergadering wel persoonlijk toespreken. Het is zijn eerste bezoek aan de volkerenorganisatie sinds zijn ambtsaanvaarding.