Demonstratie tegen subsidie Kroondomein ‘t Loo

Sinds 15 september is een deel van het Kroondomein zoals gewoonlijk weer voor enige maanden dicht voor het publiek. Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten besloot echter onlangs dat de koning het natuurgebied vanaf volgend jaar alle maanden open moet houden, wil hij recht blijven houden op de subsidie.

Republiek wil dat de minister al dit jaar de nieuwe regels handhaaft. Ook roept de vereniging de koning op om de eerder ontvangen subsidies terug te betalen.

De vereniging zegt honderden aanmeldingen te hebben gekregen voor de demonstratie. Aanwezigen verzamelen zondag bij het domein, waar na een toespraak van voorzitter van Republiek Floris Müller en een vertegenwoordiger van Faunabeheer het terrein betreden wordt.

Volgens de gemeente is het houden van een picknick op het landgoed geen probleem, ‘zolang deelnemers zich aan de regels op het terrein van het Kroondomein houden’. Het domein is volgens de gemeente zelf verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst wilde niet ingaan op de vraag of er extra handhavers zullen worden ingezet. Ze stelt dat boa’s ‘zoals gebruikelijk’ toezicht houden op naleving regels in het Kroondomein. ‘Kennelijke vergissingen daargelaten kunnen mensen een proces verbaal krijgen als ze ergens zijn waar ze niet mogen komen. We lopen verder niet vooruit op incidenten.’