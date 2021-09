Frankrijk: VS en Australië hebben gelogen over deal

Frankrijk heeft de Verenigde Staten en Australië er zaterdag van beschuldigd te hebben gelogen over een inmiddels gebroken contract tussen Frankrijk en Australië. Volgens dat contract zou laatstgenoemde Franse onderzeeërs ter waarde van meer dan 30 miljard euro kopen.

Australië besloot in plaats daarvan een nieuwe deal te sluiten met de VS en het Verenigd Koninkrijk: het veiligheidspact AUKUS. Als onderdeel van deze deal ontvangt het land een vloot Amerikaanse onderzeeërs met nucleaire aandrijving.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian spreekt van een ‘ernstige crisis’ tussen de bondgenoten. ‘Er is sprake van leugens, huichelarij, een grote inbreuk op het vertrouwen en minachting’, aldus de minister. ‘Dit kan niet tussen bondgenoten’. Le Drian noemde het Verenigd Koninkrijk bovendien ‘opportunistisch’, vanwege diens betrokkenheid bij de deal.

Ambassadeurs

President Emmanuel Macron besloot vanwege de crisis vrijdag zijn ambassadeurs uit de VS en Australië terug te roepen. Volgens Le Drian is dit een ‘erg symbolische’ actie met als doel de ernst van de crisis duidelijk te maken. Volgens Le Drian hebben Macron en de Amerikaanse president Joe Biden elkaar nog niet gesproken over de kwestie.

De leiders van de AUKUS-landen lichtten eerder toe dat hun pact bedoeld is om de veiligheid en stabiliteit in de regio Azië-Pacific te garanderen.