Vicepremier: voorrang EU-recht bedreigt Poolse soevereiniteit

Het erop aandringen door de Europese Unie dat EU-recht voorrang krijgt boven de nationale wetgeving, ondermijnt de soevereiniteit van Polen, schreef de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski zaterdag in een open brief. Kaczynski is leider van de nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

De Europese Commissie, verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU-verdragen, verzocht het Poolse constitutionele hof in juni af te zien van een zaak over de vraag of EU-verdragen belangrijker zijn dan de nationale grondwet. Die zaak is onlangs door de Poolse rechters uitgesteld tot 22 september, maar dus niet afgesteld.

‘Dit is een ongelooflijke eis die de fundamenten van onze soevereiniteit, onze constitutionele orde en het recht van de Republiek Polen op succes ondermijnt’, schreef Kaczynski in zijn brief, die werd voorgelezen op een bijeenkomst voor lezers van de rechtse krant Gazeta Polska.

Tuchtcollege

De commissie wil verder dat Polen een tuchtcollege voor rechters ontbindt, zoals het Europees Hof van Justitie eerder al sommeerde. Dat college moet erop toezien dat rechters zich goed gedragen, maar volgens de EU is het een inperking van de vrijheid van de rechters. Brussel heeft twee weken terug het Europees Hof van Justitie gevraagd om Polen een dwangsom op te leggen die per dag hoger wordt als Polen het tuchtcollege niet ontbindt.

Kaczynski schreef in dezelfde brief dat de verzoeken van de commissie deel uitmaken van de ‘strijd van de oppositie om de democratisch gekozen regering omver te werpen’ en een ‘​​nieuwe, revolutionaire orde in Europa’ tot doel hebben.