Bijna 270 arrestaties bij protesten in Australië tegen lockdowns

De Australische politie heeft zaterdag 235 mensen gearresteerd in Melbourne en 32 in Sydney tijdens protesten tegen de aanhoudende lockdowns in die steden. Daarbij raakten zes politieagenten gewond. Zij werden volgens de lokale politie tegen de grond geslagen en vertrapt, zoals ook op televisiebeelden was te zien.

Vanwege de lockdowns zijn massabijeenkomsten verboden en dat geldt ook voor demonstraties. In Melbourne hadden 2000 agenten het stadscentrum afgezet met controleposten en barricades om de aangekondigde protesten te voorkomen. Ook was het openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd. Toch slaagden ongeveer 700 mensen erin om zich in Melbourne te verzamelen. In Sydney, waar vergelijkbare maatregelen waren genomen, waren de samenscholingen kleiner.

Australië worstelt sinds half juni met een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus, waarbij onder meer Sydney, Melbourne en hoofdstad Canberra al weken in strikte lockdowns zitten. Op zaterdag werden er 1882 nieuwe gevallen van coronavirus gemeld, waarvan het merendeel in Sydney.

Uitzonderlijk

De meeste beperkingen gelden in de deelstaten Victoria, New South Wales en Canberra en blijven van kracht totdat ten minste 70 procent van de 16-plussers volledig is gevaccineerd. Dat zal gezien het huidige tempo van inentingen pas eind oktober of begin november het geval zijn.

De strikte coronaregels hebben Australië geholpen de verspreiding binnen de perken te houden. Het land registreerde sinds het begin van de pandemie iets minder dan 85.000 besmettingen en 1145 doden, op een bevolking van bijna 26 miljoen.

De meerderheid van de Australiërs steunt vaccinaties en de maatregelen voor de volksgezondheid. De soms gewelddadige protesten van zaterdag waren dan ook uitzonderlijk. ‘Het was zeer teleurstellend om opnieuw een voorbeeld te zien van een kleine minderheid die een volledige minachting toont voor de gezondheid en veiligheid van niet alleen de politie, maar van alle inwoners van Victoria’, zei de politie van Victoria in een verklaring.