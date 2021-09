Allereerste boek van Koot en Bie wordt na halve eeuw herdrukt

Lachen is gezond, het allereerste boek dat Kees van Kooten en Wim de Bie samen schreven, wordt binnenkort herdrukt. Dat heeft Van Kooten zaterdag bekendgemaakt in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Het boek werd ruim vijftig jaar geleden gedrukt in een oplage van 2500 exemplaren en werd nooit meer herdrukt.