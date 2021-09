Remkes: formatie afgelopen dagen niet eenvoudiger geworden

De formatiepuzzel is er de afgelopen dagen, met het aftreden van Sigrid Kaag en Ank Bijleveld als demissionaire ministers, ‘niet eenvoudiger op geworden’, zegt informateur Johan Remkes. Hij ontvangt dit weekeinde de partijleiders van VVD, D66 en CDA met hun secondanten op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum.

‘Maar daarom is het misschien wel goed dat we eens even wat langer de tijd nemen in deze ontspannen omgeving om primair over de ontstane situatie en over de inhoud te praten’, zei Remkes bij binnenkomst. De inhoud staat nog steeds voorop, zegt hij.

Hij heeft er veel vertrouwen in dat hij dit weekeinde goede stappen kan zetten met de drie partijen richting een minderheidskabinet. ‘Als ik hier al met groot wantrouwen naar toe zou gaan, had ik beter niet kunnen komen.’ Maar verder wil de VVD-prominent vooral afwachten wat het weekeinde brengt.