Talibanstrijders zwaaien met kalasjnikovs in dierentuin Kabul

In de dierentuin van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn behalve de dieren nu ook gewapende Talibanstrijders te zien. Ze mengen zich met hun kalasjnikovs en andere vuurwapens tussen de bezoekers, onder wie veel kinderen.

Voor veel van de Talibanstrijders uit het achterland van Afghanistan is het de eerste keer dat ze in een stad zijn. In de dierentuin nemen ze selfies en poseren ze voor groepsfoto’s, meldt een verslaggever van het Franse persbureau AFP.

De Taliban hebben het land stormenderhand weer ingenomen toen de Amerikanen zich vorige maand definitief terugtrokken.