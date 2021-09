Den Haag vernoemt zaal in cultuurpaleis Amare naar Spinoza

Den Haag gaat Benedictus de Spinoza eren met zijn eigen zaal in het nieuwe cultuurpaleis Amare. De grootste foyer, aan de voorkant van het complex, wordt vernoemd naar de wereldberoemde zeventiende-eeuwse denker, bevestigt een woordvoerder van Amare berichtgeving van Den Haag FM hierover.

Spinoza (1632-1677) woonde zeven jaar in Den Haag en schreef hier zijn levenswerk Ethica. De wijsgeer was een van de eerste denkers die betoogden dat alle mensen gelijk zijn en dat iedereen de vrijheid moet krijgen te geloven, te denken en te zeggen wat hij of zij wil.

De filosoof is begraven in de Nieuwe Kerk in Den Haag, tegenover Amare. Den Haag wil als internationale stad van Vrede en Recht het gedachtegoed van Spinoza meer onder de aandacht van het publiek gaan brengen. Amare-directeur Jan Zoet kwam daarom met het idee de grote foyer naar de wijsgeer te vernoemen.

Het cultuurpaleis aan het Spui wordt het nieuwe onderkomen van het Zuiderstrandtheater, het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. In het hart van de programmering staat het werk van het NDT en RO. Daarnaast zullen er ook allerlei grote voorstellingen van andere producenten op de podia te zien zijn.

De grote theaterzaal in Amare biedt, als alle coronarestricties vervallen, plek aan bijna 1300 personen. De concertzaal biedt plek aan 2500 mensen en zal ook als nieuw poppodium worden gebruikt. Het complex opent half november officieel de deuren.