Cao voor medewerkers taxfreewinkels Schiphol verlengd na staking

De cao voor medewerkers van de taxfreewinkels op Schiphol wordt verlengd tot april. Dat meldt vakbond FNV na overleg met de directie van Schiphol Airport Retail (SAR), het bedrijf achter de See Buy Fly-winkels. De oude cao was afgelopen, maar onderhandelingen kwamen er niet vanwege de wens van SAR om een aantal regelingen te versoberen.

SAR startte voor nieuwe werknemers een arbeidsvoorwaardenregeling (avr), die minder rechten biedt dan een cao. De vakbond en het personeel zagen dit als een poging om de rechten, zoals de medezeggenschap, te beperken en gingen staken. Directeur Simon Asmus liet eerder dit jaar al weten door de coronacrisis in de onregelmatigheidstoeslagen te moeten snijden om zo de winkels levensvatbaar te houden. Toen hij dat aangaf, wilden FNV en CNV volgens hem niet meer onderhandelen.

In juli en afgelopen week legde het personeel van SAR enkele uren het werk neer. Behalve het stoppen met de arbeidsvoorwaardenregeling eisten ze dat de lonen niet verder dalen en dat de roosters voorspelbaarder worden en eerder bekend zijn. FNV zegt nauwlettend in de gaten te houden of SAR ook daarop ingaat.