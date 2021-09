Kurz: Oostenrijkse wintersportplaatsen coronaproof

Het wintersportseizoen in Oostenrijk zal wat corona betreft veilig verlopen. Die belofte deed bondskanselier Sebastian Kurz in een interview met de kranten van de Duitse mediagroep Funke.

Bij alle hotels en restaurants moeten bezoekers een coronapas laten zien, waaruit blijkt dat ze gevaccineerd, getest of genezen zijn. En als het aantal besmettingen weer oploopt, worden de regels aangescherpt. Dan mogen alleen nog gevaccineerde wintersporters naar de après-ski, kondigde Kurz aan.

Volgens de bondskanselier is 70 procent van de Oostenrijkers boven de 12 jaar ingeënt tegen corona en geldt dat ook voor het merendeel van de toeristen. ‘Wat dat aangaat staat niets een veilige vakantie in Oostenrijk in de weg.’

Rechtszaak

De ook bij Nederlanders populaire ski- en feestbestemming Ischgl in Tirol was vorig jaar maart een hotspot voor de verspreiding van het coronavirus in Europa. Vakantiegangers vertrokken massaal en namen het virus mee naar hun eigen land.

Vrijdag is in Oostenrijk een rechtszaak begonnen over de gang van zaken in Ischgl. De autoriteiten wordt verweten dat ze niet adequaat hebben opgetreden. De nabestaanden van een overleden coronapatiënt eisen een schadevergoeding van 100.000 euro van de landelijke overheid.