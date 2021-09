BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse tv-programma Wat Verdien Je van BNNVARA. Volgens CBCS is er echter sprake van ‘onjuiste informatie’.

In het programma werden woensdag quizvragen gesteld over salarissen van mensen die werken in het openbaar bestuur. Daarbij werd gesproken over het salaris van de directeur van De Nederlandsche Bank (DNB), maar ook over het salaris van directeur Richard Doornbosch van de CBCS. Volgens het programma verdient Doornbosch 460.000 euro per jaar, daarmee verdient hij meer dan DNB-directeur Klaas Knot.

De bank laat in een persbericht weten ‘dat het salaris van haar Raad van Bestuur ruim ligt onder dat van de directie van De Nederlandsche Bank’. Ze gaan de makers van Wat Verdien Je hierover schriftelijk informeren en er op wijzen ‘dat zij incorrecte informatie hebben verschaft, die onnodig heeft geleid tot consternatie binnen de Curaçaose gemeenschap’. Wat de directeur wel verdient, wordt vanwege privacyregels niet bekendgemaakt.

Verontwaardiging

Op het eiland werd direct schande gesproken over het vermeende hoge salaris van Doornbosch, een Nederlandse monetair econoom die werkte bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington voordat hij vorig jaar directeur van de CBCS werd. In lokale nieuwsprogramma’s werd de vraag gesteld hoe het kan dat ambtenaren geen vakantiegeld krijgen, maar een bankdirecteur wel zo’n hoog salaris.

Ook werd afgevraagd waarom er geen Antilliaanse econoom geschikt is bevonden voor de functie en in de media werd gesteld dat Doornbosch een veel hoger salaris krijgt dan zijn voorganger, de Curaçaoënaar Emsley Tromp, die 26 jaar de bank leidde.