Pulsar-ontdekker Antony Hewish overleden

De Britse astronoom Antony Hewish is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij won in 1974 samen met collega-wetenschapper Andrew Ryle de Nobelprijs voor Natuurkunde, voor ‘zijn beslissende bijdrage bij de ontdekking van pulsars’. Dat zijn snel ronddraaiende sterren die elektromagnetische straling uitzenden in de vorm van snelle pulsen.

Het overlijden van de sterrenkundige werd bekendgemaakt door het Churchill College in Cambridge, waar hij aan verbonden was.

De toekenning van de Nobelprijs was niet onomstreden. Critici vonden dat in elk geval een deel had moeten gaan naar Hewish’ promovendus Jocelyn Bell. Zij was de eerste die de pulsars ontdekte in 1967. Hewish sprak dat niet tegen, maar vond toch dat de eer hem toekwam, omdat hij het onderzoek had opgezet en de radiotelescoop had gebouwd waarmee de ontdekking werd gedaan. ‘Er is toch een verschil tussen de schipper en de bemanning’, zei hij daarover in een recente documentaire van de New York Times.

Dat zij niet meedeelde in de Nobelprijs, kon Bell naar eigen zeggen niet veel schelen. ‘In die tijd kregen studenten geen erkenning van het Nobelcomité’, zei ze in 2009 tegen The Guardian.