Washington wil bij VN praten over Franse onvrede veiligheidspact

De Amerikaanse regering hoopt de Franse onvrede over het schrappen van een miljardencontract met Australië voor de aanschaf van onderzeeërs volgende week te kunnen bespreken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat meldt een woordvoerder op Twitter.

‘We hebben nauw contact gehad met onze Franse bondgenoten’, schrijft woordvoerder Ned Price van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘We begrijpen hun positie.’ De zegsman spreekt de hoop uit dat de gesprekken over de ‘onderzeeër-kwestie’ op hoog niveau door kunnen gaan, waaronder dus bij de VN volgende week in New York.

Het opzeggen van de deal is een gevolg van het veiligheidspact AUKUS, dat Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onlangs sloten. Dat pact wordt door analisten gezien als inspanning om de groeiende invloed van China het hoofd te bieden.

Bovenaan de prioriteitenlijst staat het regelen van een vloot van onderzeeërs met nucleaire aandrijving voor Australië. Daarvoor krijgt de regering toegang tot Amerikaanse technologie. Dat besluit kost de Franse defensiesector ruim 30 miljard euro. Parijs heeft woedend gereageerd. President Emmanuel Macron riep vrijdag zijn ambassadeurs in Australië en de Verenigde Staten terug voor overleg over de kwestie.