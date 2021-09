Rutte: mij is gevraagd stil te houden dat Kaag wilde opstappen

Demissionair premier Mark Rutte wist dat Sigrid Kaag van plan was terug te treden als minister van Buitenlandse Zaken, maar heeft dat niet gedeeld met andere bewindspersonen. Kaag had hem nadrukkelijk gevraagd haar besluit niet naar buiten te brengen, zo zei de premier. Ingewijden meldden eerder vrijdag dat CDA-bewindsvrouw Ank Bijleveld zich overvallen voelde door het besluit van haar collega om haar ontslag in te dienen.