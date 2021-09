Wall Street omlaag na tegenvallende cijfers consumentenvertrouwen

De Amerikaanse beurzen zijn met verliezen het weekend ingegaan. Wall Street verwerkte onder meer nieuwe cijfers over het consumentenvertrouwen, die tegenvielen. Ook speelt mee dat er vrijdag veel opties verliepen op de aandelenbeurs, wat de handel extra volatiel maakte. Daarbij leven nog steeds zorgen over de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus en financiële risico’s in China.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,5 procent lager op 34.584,88 punten. De brede S&P 500 verloor 0,9 procent tot 4432,99 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde ook 0,9 procent, tot 15.043,97 punten.

Amerikanen vinden het momenteel de ongunstigste periode om grote aankopen te doen in decennia, zo kwam naar voren uit nieuwe cijfers van de Universiteit van Michigan. Volgens de maandelijkse peiling van de universiteit is het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten begin deze maand over de gehele linie wel licht toegenomen. Maar het sentiment blijft dicht bij het laagste niveau in bijna tien jaar.

Pfizer

Bij de bedrijven was er onder meer aandacht voor vaccinproducent Pfizer, die ruim 1 procent verloor. Een onafhankelijk adviescomité van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA is in grote meerderheid tegen toediening van een extra coronavaccin aan Amerikanen die al volledig zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer en partner BioNTech. Leden van de commissie keerden zich na urenlange presentaties tegen de zogeheten boostershots voor mensen vanaf 16 jaar. De Amerikaanse regering wil daar komende maandag op grote schaal mee beginnen.

Verder kwam het in New York genoteerde Manchester United met jaarresultaten. De Engelse voetbalclub zag als gevolg van de coronacrisis de inkomsten op en rond wedstrijddagen wegvallen en boekte omgerekend ruim 100 miljoen euro verlies. Beleggers hadden dit al een beetje zien aankomen en het aandeel won toch dik 2 procent.

General Motors

General Motors (GM) melde op zijn beurt langer geen Chevrolet Bolts te produceren vanwege een tekort aan batterijen. Eerder maakte de autofabrikant al bekend dat eigenaren van de elektrische auto er verstandig aan doen hun auto op veilige afstand van andere voertuigen te parkeren. Volgens GM is het risico dan minder groot dat door het spontaan in de brand vliegen van de Bolt ook andere auto’s beschadigd raken. Het aandeel eindigde 0,4 procent in de min.

De euro was 1,1729 dollar waard, tegen 1,1733 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie daalde met 0,8 procent in prijs tot 72,00 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 75,37 dollar per vat.