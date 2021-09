Burgemeester: incident heeft grote impact op Almelo

Het geweldsincident waarbij in Almelo vrijdag twee mensen omkwamen en een persoon gewond raakte heeft een grote impact op de stad, zegt burgemeester Arjen Gerritsen. De gemeente zet daarom wijkondersteuners in die de komende dagen aanspreekbaar zijn in de stad voor mensen die over de steekpartij willen praten.

Donderdag werd ook al een persoon aangehouden vanwege een gevonden lichaam in de Twentse stad. Volgens Gerritsen zijn twee van zulke grote incidenten zwaar voor de inwoners van de stad. ‘Dat geeft extra diepte aan de emotie die er is. Als er zoiets gebeurt in Almelo, dan heeft iedereen het daar wel over. We willen nu in kaart brengen of er onrust in de wijken is.’ Mensen die getuige waren van het incident, kunnen professionele hulp krijgen van slachtofferhulp, zegt de burgemeester.

Gerritsen zegt ook contact te hebben gehad met de nabestaanden van de twee slachtoffers. ‘Daar is veel verdriet. Het was erg aangrijpend.’ De burgemeester geeft aan dat het een grote schok was voor de families. ‘Ik heb wel gezien dat de families voor goede opvang zorgen. Dat is goed om te weten.’

Kruisboog

Volgens Gerritsen is het belangrijk om de politie nu het onderzoek te laten doen. Hij kan zelf niets meer zeggen over het steekincident dan al bekend is.

Vrijdag stak een 28-jarige man drie mensen neer aan de M. Th. Steynstraat, twee van hen overleden. De man werd later in een korte broek en met ontbloot bovenlijf op een balkon gezien, blijkt uit beelden van RTV Oost. Hij zou vanaf daar met een kruisboog hebben geschoten. De verdachte raakte zelf ook gewond, hij is aangehouden.