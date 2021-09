Staalconcern ArcelorMittal voelt prijsdaling ijzererts op beurs

Staalconcern ArcelorMittal was vrijdag de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Beleggers zetten het aandeel flink lager vanwege een forse prijsdaling van ijzererts. De Europese beurzen gingen verder over een breed front omlaag. De zorgen over een mogelijke vertraging van het economische herstel door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus hielden de markten in de greep.

ArcelorMittal leverde meer dan 4 procent aan beurswaarde in. De prijzen van ijzererts, een grondstof voor ijzer en hard staal, zijn deze zomer bijna gehalveerd door een afnemende vraag uit China. Metalenspecialist AMG verloor bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 hierdoor bijna 4 procent. In Londen stonden de mijnbouwers BHP (min 5,2 procent) en Rio Tinto (min 3,7 procent) eveneens onder druk.

De Amsterdamse AEX-index ging 1,1 procent lager de handel uit op 789,49 punten. Eerder op de dag ging de graadmeter nog even voorbij de 800 punten. Maar de historische puntengrens raakte later uit beeld, zeker nadat de nieuwe cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen tegenvielen. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1089,38 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 1,3 procent. De Londense FTSE-index daalde 1,2 procent na een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in augustus.

Accsys

Accsys won bij de kleinere fondsen bijna 5 procent. De houtveredelaar zag de omzet in de afgelopen vijf maanden sterk aantrekken. Ook profiteerde het bedrijf van de hogere verkoopprijzen voor zijn houtproducten dankzij de sterke vraag en hogere grondstofprijzen. Euronext zakte circa 2 procent. De Franse bank BNP Paribas verkocht 2,2 miljoen aandelen van de beursuitbater.

Commerzbank steeg zo’n 2 procent in Frankfurt. Volgens zakenkrant Handelsblatt overweegt de Amerikaanse investeerder Cerberus een belang te nemen van 15,6 procent in de Duitse bank. In de reissector werd gereageerd op berichten dat de Britse regering overweegt de coronamaatregelen in Engeland te versoepelen voor internationale reizen. IAG, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij British Airways, won rond de 5 procent en InterContinental Hotels klom ongeveer 2 procent.

De euro was 1,1733 dollar waard, tegen 1,1759 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 71,66 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 74,90 dollar per vat.