WHO-chef Tedros lijkt op weg naar herbenoeming

De chef van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lijkt zonder tegenkandidaat op te kunnen gaan voor een tweede termijn. De Ethiopiër wordt volgens bronnen echter niet gesteund door de regering van zijn land vanwege spanningen over het militaire conflict in de opstandige Ethiopische regio Tigray, waar hij vandaan komt.

De 56-jarige Tedros, sinds 2017 de eerste Afrikaanse directeur-generaal van de VN-organisatie, is prominent aanwezig in de wereldwijde strijd tegen het coronavirus. De deadline voor kandidaten voor de topbaan loopt volgende week donderdag af.

Hoe Tedros, die zich nog officieel kandidaat moet stellen, zal worden genomineerd is nog onduidelijk. Overleg over een eventuele voordracht door een ander land is gaande. De formele benoeming staat gepland voor mei volgend jaar.

Het Ethiopische leger beschuldigde Tedros vorig jaar van hulp aan de lokale autoriteiten in Tigray. Hij weersprak in een verklaring stellig een kant te hebben gekozen in het conflict. Een Ethische generaal heeft hem een crimineel genoemd, maar Tedros zegt dat hij in de ‘afschuwelijke’ situatie in Tigray aan de kant van vrede staat. Hij was eerder minister van Volksgezondheid in een regering die werd geleid door de partij die nu tegen het Ethiopische leger vecht, het Tigray People’s Liberation Front (TPLF).

De ervaren diplomaat heeft zich vaak uitgesproken voor meer vaccins voor Afrika. Als hij wordt herbenoemd komt er onder zijn hoede een vervolg van het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. China heeft zich daarin tot nu toe niet welwillend opgesteld. De Amerikaanse regering van oud-president Trump heeft Tedros bekritiseerd omdat hij te veel naar Beijing zou luisteren, maar daartegen heeft hij zich verdedigd. Daarnaast zal hij zich bezig moeten houden met een hervorming van de Wereldgezondheidsorganisatie.