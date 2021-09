Creditcardgegevens van één klant van ING zichtbaar voor anderen

De creditcardgegevens van één klant van ING zijn zichtbaar voor andere gebruikers van de app van de bank of tijdens het internetbankieren. Het gaat om de voorletters en achternaam van één specifiek persoon plus de eerste en laatste vier cijfers van diens creditcard. Dat bevestigt ING na eerdere berichtgeving van de NOS. De bank benadrukt dat anderen geen betalingen of iets dergelijks kunnen doen met de gegevens.

Volgens ING gaat het om een klein deel van de in totaal 8 miljoen klanten die de gegevens kunnen zien tijdens het internetbankieren of in de app. De transacties die de persoon met de creditcard heeft gedaan, zijn niet zichtbaar. ING werkt aan een oplossing voor het probleem en de bank staat in contact met de persoon in kwestie.

ING heeft een voorlopige melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bedrijven en overheden moeten direct een melding doen van een datalek bij de AP. Het kan dan gaan om vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is.