Onderzoeksbureau verlaagt verwachting voor autoproductie fors

Autofabrikanten kunnen dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk veel minder auto’s in elkaar zetten dan eerder gedacht. Onderzoeksbureau IHS Markit heeft zijn verwachtingen voor de autoproductie voor dit jaar en voor 2022 flink verlaagd. Oorzaak is het wereldwijde chiptekort, waar de sector al tijden mee te kampen heeft. Veel autofabrikanten hebben de productie al tijdelijk stil moeten leggen.

IHS Markit, dat door autofabrikanten en leveranciers vaak wordt geciteerd, verlaagde zijn prognose voor dit jaar met ruim 6 procent. Dat betekent dat er in 2021 meer dan 5 miljoen auto’s minder worden gemaakt dan eerder aangenomen. Het onderzoeksbureau schat in dat er volgend jaar ruim 9 procent minder auto’s en vrachtwagens worden gemaakt. ‘Dit is de grootste aanpassing aan de vooruitzichten in de afgelopen negen maanden’, aldus IHS Markit.

Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de pandemie veel meer vraag is naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Tegelijkertijd zoeken mensen ook naar vertier, waardoor bijvoorbeeld spelcomputers gretig aftrek vinden. De auto-industrie schaalde op zijn beurt ten tijde van de eerste coronadip de productie af en verlaagde zijn chipbestellingen. Toen de markt weer aantrok, hadden chipfabrikanten inmiddels zoveel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips van de autofabrikanten.

De nieuwste verstoringen in de productie van chips zijn ontstaan in Maleisië, dat de laatste jaren is uitgegroeid tot een belangrijk centrum voor het testen en verpakken van chips. Door coronabesmettingen lagen hun fabrieken soms noodgedwongen weken stil.

Het Tsjechische automerk Skoda, dochterbedrijf van Volkswagen, maakte vorige week nog bekend dit jaar 100.000 auto’s minder te bouwen vanwege de wereldwijde tekorten aan computerchips. Eind augustus meldde Maruti Suzuki India, de grootste autofabrikant van India gemeten naar leveringen, dat zijn productie in september met wel 40 procent kan krimpen.