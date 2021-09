Rutte noemt vertrek Bijleveld ‘bijzonder spijtig’

Bijleveld trad af, uiteindelijk, naar aanleiding van een motie van afkeuring van de Tweede Kamer. In eerste instantie volgde ze niet het voorbeeld van minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, die donderdagavond al vanwege een zelfde soort motie besloot op te stappen.

Volgens Rutte was Bijleveld iemand met ‘een enorme hoop bestuurlijke ervaring’ en was ze ‘als een vis in het water’ op het ministerie van Defensie. De premier vindt het een zware tik dat na Kaag nu met Bijleveld opnieuw een goed ingevoerd bewindspersoon vertrekt.