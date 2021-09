Beleggers kijken naar consumentenvertrouwen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York openden vrijdag zonder grote koersbewegingen. De aandacht van beleggers zal onder meer uitgaan naar de nieuwste cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. De graadmeter van de Universiteit van Michigan geeft later op vrijdag aan hoe consumenten tegen de economische situatie aankijken.

Vorige maand kreeg het Amerikaanse consumentenvertrouwen nog een flinke tik, waar de beurzen op reageerden. De daling in het vertrouwen werd onder meer veroorzaakt door zorgen over het oplopende aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een min van 0,1 procent op 34.714 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 4466 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 15.153 punten.

General Motors

Het in New York genoteerde Manchester United heeft het afgelopen boekjaar dat liep tot en met juni afgesloten met een verlies van 92,2 miljoen pond, omgerekend ruim 100 miljoen euro. De Engelse voetbalclub met een notering op Wall Street zag als gevolg van de coronacrisis de inkomsten op en rond wedstrijddagen wegvallen. Ook de commerciële inkomsten werden door de crisis geraakt. Het grootste deel van het verlies kwam door hogere belastingen. Manchester United stond bij opening 1,3 procent in de min.

General Motors (GM) maakte bekend langer geen Chevrolet Bolts te produceren vanwege een tekort aan batterijen. Eerder maakte de autofabrikant bekend dat eigenaren van de elektrische auto er verstandig aan doen hun auto op veilige afstand van andere voertuigen te parkeren. Volgens GM is het risico dan minder groot dat door het spontaan in de brand vliegen van de Bolt ook andere auto’s beschadigd raken. GM opende 0,2 procent hoger.

De euro was 1,1755 dollar waard, tegen 1,1768 dollar bij het slot van de Amerikaanse beurzen op donderdag. Een vat Amerikaanse olie daalde met 1,1 procent in prijs tot 71,75 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 75,04 dollar per vat.