Engeland krijgt nieuw reisbeleid vanwege hoge vaccinatiegraad

De Britse regering gaat het reisbeleid voor reizigers van en naar Engeland ‘versimpelen’ vanwege het grote aantal mensen dat er is gevaccineerd. De maatregelen moeten voor lagere kosten zorgen, meldt Transportminister Grant Shapps. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. De details worden later op vrijdag bekendgemaakt.

Collega Sajid Javid, de minister van Volksgezondheid, impliceerde dat de verplichte PCR-testen voor vertrek naar het buitenland mogelijk worden vervangen door goedkopere sneltesten. Dat deed hij toen hem daarnaar werd gevraagd.

Shapps schreef in een korte aankondiging op Twitter dat er moet worden geprofiteerd van ‘de hoge vaccinatiegraad die ons allemaal veilig houdt’. Meer dan 80 procent van de Engelse bevolking van zestien jaar en ouder is volledig ingeënt tegen Covid-19, aldus de statistieken van de overheid. Van de 16-plussers heeft 90 procent een eerste prik gehad.

Engeland heeft nu een stoplichtensysteem waarbij landen zijn ingedeeld op de kleurcodes groen, amber en rood. Elke kleur is gekoppeld aan maatregelen. De maatregelen zijn het strengst voor de landen op de rode lijst, die volgens Britse media zal worden ingekort. Zij berichten ook dat de kleurcode amber mogelijk verdwijnt, wat betekent dat ongevaccineerde reizigers na aankomst uit landen met die kleurcode niet meer in quarantaine hoeven en in plaats van twee maar één coronatest moeten laten afnemen.

De regering in Londen gaat alleen over de coronamaatregelen in Engeland. Die in Noord-Ierland, Schotland en Wales worden door de lokale autoriteiten bepaald.